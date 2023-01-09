Cristiano Ronaldo gündem olmaya devam ediyor! Tam 250 bin pound

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr ile sözleşme imzalayan Cristiano Ronaldo, henüz Arabistan'da bir eve yerleşmediğinden dolayı Riyad'da bir otelde konaklıyor. Portekizli yıldız oyuncunun otele ödediği para ise duyanların ağzını açık bıraktı.
Daily Mail'de yer alan habere göre, Cristiano Ronaldo henüz Suudi Arabistan'da konaklayacağı eve yerleşmediği için Riyad'da bir otelde ailesi ve güvenlik görevlilerinin kaldığı toplam iki katın toplam 17 odasını bir aylığına kiraladığı öğrenildi.
Otelde konaklamak için küçük çağlı bir servet ödeyecek olan Ronaldo'nun, 1 aylık konaklama için cebinden 250 bin pounddan fazla para çıkacak.