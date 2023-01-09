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Spor

Cristiano Ronaldo gündem olmaya devam ediyor! Tam 250 bin pound

Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo, Riyad'da kaldığı otelin 17 odasını tutan Portekizli dünya yıldızının, 250 bin pound tutarında ödeme yaptığı öğrenildi. İşte detaylar...

Daily Mail9 Ocak 2023 Pazartesi 15:26 - Güncelleme:
Cristiano Ronaldo gündem olmaya devam ediyor! Tam 250 bin pound
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Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr ile sözleşme imzalayan Cristiano Ronaldo, henüz Arabistan'da bir eve yerleşmediğinden dolayı Riyad'da bir otelde konaklıyor. Portekizli yıldız oyuncunun otele ödediği para ise duyanların ağzını açık bıraktı.

OTELİN 17 ODASINI KİRALADI

Daily Mail'de yer alan habere göre, Cristiano Ronaldo henüz Suudi Arabistan'da konaklayacağı eve yerleşmediği için Riyad'da bir otelde ailesi ve güvenlik görevlilerinin kaldığı toplam iki katın toplam 17 odasını bir aylığına kiraladığı öğrenildi.

TAM 250 BİN POUND

Otelde konaklamak için küçük çağlı bir servet ödeyecek olan Ronaldo'nun, 1 aylık konaklama için cebinden 250 bin pounddan fazla para çıkacak.

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