Cristiano Ronaldo için ayrılık vakti! Eski takım arkadaşının...

Cristiano Ronaldo'nun ünlü gazeteci Piers Morgan'a verdiği röportajın yankıları sürmeye devam ediyor. 2022 Dünya Kupası için Portekiz Milli Takımı'nın kampına katılan tecrübeli yıldıza, Manchester United'dan takım arkadaşı Bruno Fernandes'in tavrı gündem olmuştu.

Soyunma odasına giren Bruno Fernandes, kendisine sıcak bir karşılama yapan Ronaldo'nun yüzüne bakmadan elini sıkmıştı. Görüntülerin paylaşılmasının ardından sosyal medyada en çok konuşulan konu olmuştu.

JOAO MARIO'DAN AÇIKLAMA

Instagram hesabından bir açıklama yapan Portekiz Milli Takımı oyuncusu Joao Mario, Fernandes ve Ronaldo'nun yer aldığı video hakkında konuştu. Mario, O sırada soyunma odasındaydım. Görüntüleri gördüm. Aralarında bir şakaydı.

Bruno en son gelenlerden biriydi ve Cristiano ona tekneyle gelip gelmediğini sordu. Aralarında bir sorun yok." ifadelerini kullandı.

CANCELO'DAN TEPKİ

Portekiz Milli Takımı'nın antrenmanından dün bir video daha gündeme oturmuştu. Görüntülerde Ronaldo, Cancelo'nun yanına gidip ellerini omuzuna koyduğu ancak, Cancelo'nun takım arkadaşının ellerini ittiği görülüyordu.

CANCELO OLAYI GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL

Burada da Bruno Fernandes'in olayına benzer bir durum olduğu iddia edilmişti. Daha sonra olayın aslı ortaya çıktı. Antrenmanda yaşanan bir pozisyonda Cancelo'nun Joao Felix'e sert bir faul yapmasının ardından Kaptan Ronaldo'nun Cancelo'ya kızdığı ifade edildi.

Cancelo da Ronaldo'ya alınganlık yaptığı için böyle davrandığı belirtildi. Daha sonra ikili arasında bir sorun olmadığı gözlendi.

RONALDO İÇİN SÜRPRİZ İDDİA!

Manchester United'da ayrılmasına kesin gözüyle bakılan tecrübeli oyuncunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

The Sun'da yer alan habere göre, İngiliz efsane futbolcu ve Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'da eski takım arkadaşı David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami transfer için devreye girdi.

Habere göre ayrıca Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, transfer için görüşmelere başladı.

Manchester United, Ronaldo'yu serbest bırakırsa Inter Miami, Ronaldo ile sözleşme imzalamak için harekete geçecek. Öte yandan bir diğer MLS ekibi Los Angeles FC de Ronaldo'nun durumunu yakından takip ediyor.