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Spor

Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan ayrılmak istiyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.

2 Temmuz 2022 Cumartesi 18:39 - Güncelleme:
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Manchester United'da kalıp kalmayacağı büyük bir merak konusu olan Cristiano Ronaldo için önemli bir iddia gündeme geldi.

Times'ta yer alan habere göre; Portekizli yıldızın, cazip bir teklif gelmesi durumunda Manchester United'dan ayrılmak istediği belirtildi. Ronaldo'nun bu düşüncesini kulübe de bildirdiği kaydedildi.

Ronaldo'nun bu fikrinin ise Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istemesinden kaynaklandığı ifade edildi.

2021 yazında Juventus'tan Manchester United'a geri dönen Ronaldo, geçtiğimiz sezon İngiliz ekibinde sahaya çıktığı 38 maçta 24 gol atıp, 3 asist yaptı.

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