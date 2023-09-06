Cristiano Ronaldo: Messi'den nefret etmenize gerek yok

Portekiz'in, Slovakya maçı öncesinde konuşan Cristiano Ronaldo flaş açıklamalarda bulundu.

"DAHA FAZLASINI İSTİYORUM"

Kariyerinin 850. golüne ulaşan Cristiano Ronaldo, "Bu tarihi bir dönüm noktası. Ulaşacağımı hiç düşünmediğim bu rakamlara ulaşmak benim için sürpriz oldu. Ama daha fazlasını istiyorum. Bana yardımcı olanlara teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"MESSI'DEN NEFRET ETMENİZE GEREK YOK"

Lionel Messi'yle tarihe damga vuran rekabeti hakkında da konuşan Cristiano Ronaldo, "Rekabet sona erdi. Güzeldi, izleyenler beğendi. Cristiano Ronaldo'yu seviyorsanız Messi'den nefret etmenize gerek yok. İkimizde de çok iyiydik ve futbol tarihini değiştirdik. Dünyanın her yerinde saygı görüyoruz, en önemli şey bu. Gördüğüm kadarıyla gayet iyi durumda. Devam ediyor. Daha önce de söyledim, 15 yıl aynı sahneyi paylaştık ve sonuçta arkadaş demiyorum ama biz profesyonel meslektaşlarız ve birbirimize saygı duyuyoruz." ifadelerini kullandı ve şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Arabistan liginde oynamak normal. Bir Al-Nassr oyuncusu olarak bunun olacağını biliyordum, bu bir değişikliği değiştirmek bir ayrıcalık. Bir ülkenin kültürü ve futbolu, harika yıldızlara sahip olması beni gururlandırıyor, öncü oldum ve bununla gurur duyuyorum."