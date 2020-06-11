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Spor

Cristiano Ronaldo, Real Madrid'e geri mi dönüyor!

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo için flaş bir iddia geldi. Ronaldo'nun Juventus'tan ayrılmak istediği, eski kulübü Real Madrid'e dönebileceği belirtildi.

11 Haziran 2020 Perşembe 01:01 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 01:01
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Yılın transfer bombası bu yaz patlayabilir. Toplam kazancı ile futbolda ve takım sporlarındaki ilk milyarder futbolcu olan Cristiano Ronaldo'nun sezon sonu Juventus'tan ayrılabileceği iddia edildi. İtalya'da yayın yapan Radio Rossonera'nın derlediği habere göre; Ronaldo, eski takımı Manchester United veya Real Madrid'e dönebilir. Fransız devi PSG'nin de Ronaldo için sürpriz bir hamle yapabileceği ifade edildi.

2022'YE KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Koronavirüs salgının ilk patlak verdiği dönemde ülkesine giderek kendi adasına ailesiyle birlikte karantinaya giren Portekizli futbolcu, İtalya'ya geri dönmeyeceğini kulüp yetkililerine iletmişti. 35 yaşındaki yıldız, daha sonra İtalya'ya dönme fikrine sıcak baksa da, Portekiz Hükümeti'nin İtalya'ya gidiş-geliş uçuşlarını yasaklamasının ardından ülkesinden ayrılamamıştı.

Cristiano Ronaldo'nun yasakların kontrollü olarak esnetilmesinin ardından İtalya'ya dönerek takımla birlikte çalışmalara başlamıştı.

2018 yazında 117 milyon Euro bonservis karşılığında Juve'ye transfer Cristiano Ronaldo, Çizme ekibinde çıktığı 77 resmi maçta 56 gol kaydederken 13 de asist yaptı. Ronaldo'nun Juventus'la 2022 yazına kadar kontratı bulunuyor.

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