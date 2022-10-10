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Spor

Cristiano Ronaldo rekor kırdı, Manchester United kazandı

Manchester United, Premier Lig'in 10. haftasında deplasmanda Everton'ı 2-1 yendi. Ev sahibi ekipte Cristiano Ronaldo, kulüp kariyerinde 700. golünü attı.

AA10 Ekim 2022 Pazartesi 00:08 - Güncelleme:
Cristiano Ronaldo rekor kırdı, Manchester United kazandı
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İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Everton'ı 2-1 yenerken Portekizli 37 yaşındaki yıldız golcü Cristiano Ronaldo, kulüp kariyerinde 700. golünü attı.

Goodison Park Stadı'ndaki 10. hafta maçında, ev sahibi ekip 5. dakikada Alexander Chuka Iwobi'nin golü ile 1-0 öne geçti. Manchester United, 15. dakikada Antony'nin golü ile beraberliği yakaladı.

Maçı 29. dakikasında Anthony Martial'ın sakatlığı sonrası oyuna giren Ronaldo, 44. dakikada attığı gol ile kulüp kariyerinde 700. golünü kaydetti.

Bu sonucun ardından Manchester United, 15 puana ulaşırken Everton, 10 puanda kaldı.

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