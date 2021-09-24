Star.com.tr 24 Eylül 2021 Cuma 21:03 - Güncelleme: 24 Eylül 2021 Cuma 21:03

Manchester United'a bu sezon yeniden dönen Cristiano Ronaldo çıktığı ilk maçta gol atma başarısı göstermiş ve Premier Lig'e damga vurmuştu. Geçen hafta sonu West Ham karşısında kazandığı galibiyetle Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın tüm zamanların golcüleri listesinde 17. sıraya yükseldi.

Bu Cristiano'nun ağustos ayında United'a sansasyonel transferini tamamlamasından bu yana dördüncü golü oldu: Daha önce Newcastle'a ve bir kez daha Young Boys'a karşı iki gol atmıştı.

Cristiano Ronaldo'nun şu anda Manchester United formasıyla toplam 122 golü var. Ronaldo, kulübün en çok skor üreten golcüler listesinde 17. sıraya yükseldi. Portekizli yıldız Manchester efsanesi Andy Cole'dan bir fazla gol atma başarısı göstererek ünlü yıldızı geride bırakmayı başardı.

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Cristiano Ronaldo'nun eski takım arkadaşı ve şu anki menajeri Ole Gunnar Solskjaer, Manchester'da 126 golle tüm zamanların gol tablosunda 16. sırada yer alıyor.

Cristiano'nun Solskjaer'i yakalamak için dört, onu geçmek için beş gole daha ihtiyacı var. Ronaldo'nun milli aradan sonra ekim ayında rekoru kırması mümkün gözüküyor.

Manchester United bir sonraki maçı bu cumartesi Premier Lig'de Aston Villa ile oynayacak çarşamba ise Villarreal ile Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek.

Ardından, 2 Ekim Cumartesi günü Theatre of Dreams'de Everton'a karşı mücadele edecek.