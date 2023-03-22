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Spor

Cristiano Ronaldo: Suudi Arabistan Ligi, dünyanın en iyi 5. veya 6. ligi olacak

Portekizli dünyaca ünlü yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi için ' 'Suudi Arabistan Ligi bir Premier League olmasa da, olumlu anlamda şaşırmış durumdayım. Hazırladıkları planla devam ederlerse, ileride dünyanın en rekabetçi 5. veya 6. ligine sahip olacaklar.' dedi.

22 Mart 2023 Çarşamba 20:56 - Güncelleme:
Cristiano Ronaldo: Suudi Arabistan Ligi, dünyanın en iyi 5. veya 6. ligi olacak
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Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan ayrılarak Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın yolunu tutmuştu.

Milli Takım kampında yer alan Ronaldo'dan lige övgü geldi.

"DÜNYANIN EN İYİ 5. VEYA 6. LİGİ OLACAK"

Tecrübeli yıldız açıklamasında; "Suudi Arabistan Ligi bir Premier League olmasa da, olumlu anlamda şaşırmış durumdayım. Hazırladıkları planla devam ederlerse, ileride dünyanın en rekabetçi 5. veya 6. ligine sahip olacaklar." dedi.

REKOR İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, Lihtenştayn'la oynanacak maçta forma giymesi halinde milli takım formasıyla en fazla maça çıkan oyuncu olacak.

Kariyerini Al Nassr'da sürdüren Ronaldo, yarın Lihtenştayn karşısında forma giymesi halinde Kuveytli forvet Badr Al-Mutawa'yı geride bırakarak milli takım formasıyla en fazla çıkan oyuncu unvanını 197 maçla elde edecek.

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