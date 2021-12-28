Cristiano Ronaldo ve Barcelona sürprizi! Kendisini önerdi...

28 Aralık 2021 Salı 14:35 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 14:35

Juventus macerasının ardından 12 yıl sonra Old Trafford'da geri dönen Cristiano Ronaldo'nun kulüpteki geleceği belirsiz.

Manchester United, Premier Lig'de beklentilerin oldukça uzağında. Cristiano Ronaldo'nun kulüpte mutsuz olduğu konuşulurken teknik direktör değişikliği de Portekizli yıldızı etkiledi. Ralf Rangnick'in oyun tarzı Cristiano Ronaldo'ya hitap etmiyor. Bu nedenle oyuncunun takımdan ayrılığı gündemde.

Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan ayrılmaya sıcak bakarken İspanyol basınından çok konuşulacak bir transfer haberi geldi.

Cristiano Ronaldo, Pique ile iletişime geçip kendini Barcelona'ya önerdi

Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre Cristiano Ronaldo, golcü arayan Barcelona'ya kendini önerdi.

İddiaya göre Barcelona'da forma giyen yakın arkadaşı Pique ile iletişime geçen Ronaldo, bu sayede teknik direktör Xavi ile temas kurdu ve Barcelona'da oynamaya sıcak baktığını dile getirdi. İkili geçmişte Manchester United'da takım arkadaşlığı yapmıştı.

JOAN LAPORTA, 2003'TEKİ HATASINI TELAFİ ETMEK İSTİYOR

Barcelona başkanı Joan Laporta'nın da bu transfere sıcak baktığı konuşuluyor. Haberde, Laporta'nın 2003'te bir hata yaptığını ve bunu telafi etmek istediği yer aldı.

2003'te Portekizli iki genç yıldızı gözüne kestiren Laporta, Cristiano Ronaldo'yu görmezden gelip Ricardo Quaresma'yı transfer etti. Quaresma, Barcelona'da kalıcı olamazken Ronaldo ise futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

CRİSTİANO RONALDO, LİONEL MESSİ'NİN EVİNDE YAŞAYACAK

Ronaldo ile Barcelona arasında köprü kuran Gerard Pique, Lionel Messi ile de görüştü. Bu görüşme Messi'nin Barcelona'daki evi için oldu.

Pique, Messi'ye evini Ronaldo'ya kiralamak isteyip istemeyeceğini sordu. Lionel Messi ise bu durumu olumlu karşıladı.

Tüm şartlar elverirse Real Madrid efsanesi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi'nin ayrılığını tam olarak atlatamayan Barcelona'nın yeni silahı olabilir.

RONALDO'NUN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'daki sözleşmesi 2023 yazında sona erecek. Ancak iddialara göre Manchester United oyuncunun ayrılmak istemesi durumunda herhangi bir problem çıkarmayacak.

CRİSTİANO RONALDO BU SEZON KAÇ GOL ATTI?

Cristiano Ronaldo bu sezon Manchester United formasını 19 resmi maçta giydi. Premier Lig'de 14 maçta 7 gol ve 2 asistlik performans sergileyen 36 yaşındaki yıldız Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 maçta 6 gol kaydetti.

Ronaldo toplam 19 maçta 13 gol atıp 2 asist yaptı ve 15 gole direkt katkı sağladı.