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Spor

Cristiano Ronaldo'dan bir rekor daha

Portekiz'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, Lihtenştayn ile oynanan Avrupa Şampiyonası grup elemeleri karşılaşmasında milli formayla en fazla maça çıkan oyuncu olurken, mücadeleyi 2 golle tamamladı.

IHA24 Mart 2023 Cuma 09:18 - Güncelleme:
Cristiano Ronaldo'dan bir rekor daha
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Portekiz, EURO 2024 Elemeleri J Grubu ilk maçında Estadio Jose Alvalade Stadyumu'nda Lihtenştayn'ı konuk etti. Mücadeleye 11'de başlayan ve 197. kez milli takım formasını giyen Cristiano Ronaldo, 'milli takım formasıyla en çok maça çıkan futbolcu' oldu.

Portekiz, sahadan 4-0'lık skorla galip ayrılırken Avrupa Şampiyonası grup elemelerine de 3 puanla başladı. Ev sahibi ekip Cancelo ve Bernardo Silva'nın golleriyle 2-0 öne geçerken, Ronaldo 51 ve 63. dakikalarda kaydettiği gollerle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Milli takımlarda en çok gol atan futbolcu unvanını geliştiren 38 yaşındaki yıldız, bu sayıyı 120'ye yükseltirken; milli formayla resmi maçlarda 100 gol atan ilk oyuncu oldu.

2004 yılında Yunanistan ile oynanan müsabakada milli formayla ilk golüne imza atan Ronaldo, aralıksız her yıl gol atmayı başardı.

Öte yandan 2022 FIFA Dünya Kupası sonrası teknik direktörlük değişikliğine giden Portekiz'de Roberto Martinez, ilk resmi maçından galip ayrıldı. Portekiz, grubun ikinci maçında 26 Mart'ta Lüksemburg ile deplasmanda karşılaşacak.

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