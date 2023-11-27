Cristiano Ronaldo'dan çarpıcı hareket

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, hakemin penaltı kararını değiştirtti.
Asya Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Al Nassr-Persepolis maçının hakemi Ma Ning, karşılaşmanın ikinci dakikasında Ronaldo'nun ceza alanında yerde kalmasının ardından penaltı noktasını gösterdi.
Hakemin yanına giden 38 yaşındaki futbolcu, pozisyonun penaltı olmadığını söyleyerek kararın değişmesini sağladı.
Karşılaşma golsüz berabere sona erdi. 13 puanla liderlik koltuğunda oturan Al Nassr, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.