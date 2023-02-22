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Spor

Cristiano Ronaldo'dan kılıç dansı

Al Nassr kulübü, Suudi Arabistan'ın kuruluşunun 300. yıla özel düzenlediği kutlama törenine Cristiano Ronaldo da katıldı ve kılıç dansı yaptı.

22 Şubat 2023 Çarşamba 22:06 - Güncelleme:
Cristiano Ronaldo'dan kılıç dansı
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Cristiano Ronaldo, kulübü Al Nassr'ın düzenlediği Suudi Arabistan'ın kuruluşunun 300. yıl dönümü kutlamalarında yer aldı.

Cristiano Ronaldo transferiyle tüm dünyaya adını duyuran ve sükse yaratan Al Nassr'da kutlamalara yıldız futbolcular da katıldı.

Sarı-lacivertlilerin süperstarları Cristiano Ronaldo ile eski Beşiktaşlı Anderson Talisca da geleneksel kıyafetleri giydi.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Luiz Gustavo da takım arkadaşları gibi yöresel kıyafetle kutlamalar da yer aldı.

Seneliği 200 milyon Euro'dan 2.5 yıllık kontrat imzalayarak tarihe geçen 37 yaşındaki Ronaldo da farklı kostümlerle objektiflere poz verdi.

Ronaldo'nun elinde kılıç olması da dikkatlerden kaçmadı.

Suudi kültürel mirasını ve folklorunu dünyaya yaymak adına Ronaldo ve arkadaşları kılıç dansı yaptı.

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