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Spor

Cristiano Ronaldo'nu eski takım arkadaşından Weghorst'a destek

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın efsane oyuncusu Gary Neville, Wout Weghorst ve Cristiano Ronaldo'yu karşılaştırdı. Gary Neville, Wout Weghorst'un bu sezon takıma Cristiano Ronaldo'dan daha fazla katkı verdiğini açıkladı.

4 Nisan 2023 Salı 12:07 - Güncelleme:
Cristiano Ronaldo'nu eski takım arkadaşından Weghorst'a destek
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İngiltere Premier Lig'de hafta sonu Newcastle United'a kaybeden Manchester United, beşinci sıraya geriledi.

İlk dört mücadelesini sürdüren ve Avrupa Ligi'yle birlikte F.A. Cup'ta yoluna devam eden Manchester United'da takımın eski oyuncularından Gary Neville, Wout Weghorst ve Cristiano Ronaldo'yu karşılaştırdı.

Sky Sports'ta katıldığı yayında açıklamalarda bulunan eski İngiliz oyuncu, Weghorst'un Ronaldo'ya göre bu sezon takıma daha fazla katkı sağladığını söyledi.

Neville açıklamasında, "Newcastle United maçıyla birlikte Weghorst 19 karşılaşmaya çıktı. Weghorst'un oynadığı dönemde takım 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti. Toplamda 37 gol attılar. Rnaldo'nun ayrılmadan önce oynadığı son 19 maçta ise galibiyet sayısı 3 eksik ve yenilgi sayısı daha fazla. Takımın toplam gol sayısı Ronaldo'nun oynadığı maçlarda 23, Werhorst'la 37. Bu çok büyük bir fark." ifadelerini kullandı.

Neville ayrıca, "Weghorst, Manchester United için yeterince iyi olmayan ama takıma katkı sağlayan bir oyuncu. Ronaldo'nun dünyanın en iyisi olduğuna inanıyorum. Ten Hag'ın Ronaldo'yu istememesinin nedeni kötü istatistikleriydi. Şu anda ikisinin de Manchester United için oynaması gerektiğini düşünmüyorum." dedi.

Cristiano Ronaldo ve Wout Weghorst'un bu sezon Manchester United'da ne yaptı?

Bu sezon Manchester United formasıyla 16 maçta süre alan Cristiano Ronaldo, 3 gol ve 2 asist kaydetti.

Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılarak Manchester United'a imza atan Wout Weghorst ise İngiliz ekibinde 19 maçta süre alırken 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

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