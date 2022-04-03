Cristiano Ronaldo'nun arabası dünyanın en pahalı arabası seçildi! Sadece 10 kişide var

Portekizli futbol starı Cristiano Ronaldo yeşil sahaların dışında arabalarıyla da dikkat çekiyor. Ünlü futbolcunun İtalya Serie A'da Juventus forması giyerken satın aldığı aracın dünyanın en pahalı aracı olduğu belirtildi. Cristiano Ronaldo'nun satın aldığı arabadan sadece 10 adet üretildiği öğrenildi.

CRİSTİANO RONALDO YİNE GÜNDEM OLDU

Ünlü futbolcunun satın aldığı aracın 2020 yılındaki değeri 9.5 milyon euro... Dünyanın en pahalı aracı olma özelliğini taşıyan araba ile Cristiano Ronaldo'nun koleksiyonunda en pahalı araba olarak dikkat çekiyor. Ünlü yıldızın garajındaki arabaların toplam değeri ise 30 milyon euro... Şimdiye kadar en fazla aldığı arabaya 2 milyon euro ödeyen Cristiano Ronaldo dünyanın en pahalı arabasını satın alarak gündeme oturdu. 1600 beygir gücündeki araba, dünyanın en hızlı spor arabalarından birisi olarak gösteriliyor.