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Spor

Cristiano Ronaldo'nun imzalı forması depremzedeler için kullanılacak

İtalya Serie A ekibi Atalanta'da forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, Cristiano Ronaldo'nun imzalı formasının açık artırma usulüyle satışa çıkartılacağını ve elde edilecek gelirin deprem bölgesi için kullanılacağını duyurdu.

IHA7 Şubat 2023 Salı 20:32 - Güncelleme:
Cristiano Ronaldo'nun imzalı forması depremzedeler için kullanılacak
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İtalyan ekibi Atalanta'da forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile konuştuğunu ve koleksiyonundaki imzalı formasının açık artırma usulü satılıp depremzedelere bağışlanacağını açıkladı.

Milli oyuncu Merih Demiral, sosyal medya hesabından depremzedeler için Cristiano Ronaldo'nun imzalı formasını açık artırma usulü satılacağını duyurdu. Demiral, şu açıklamayı yaptı:

Az önce Cristiano Ronaldo ile konuştum. Türkiye'de yaşananlara çok üzüldüğünü söyledi. Ronaldo'nun koleksiyonumdaki imzalı formasını açık artırma usulüyle satışa çıkarıyoruz. Açık artırmadan elde edilecek gelirin tamamı deprem bölgesinde kullanılmak üzere bağışlanacaktır.

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