Cristiano Ronaldo'nun test sonuçları belli oldu!

22 Mart 2020 Pazar 18:45 - Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 18:45

Koronavirüsü salgınının en çok etkilediği ülkelerden olan İtalya'da Juventus Kulübü, üst üste şok haberler alıyordu. Daniel Rugani'nin ardından Blaise Matuidi'nin virüse yakalandığı siyah-beyazlılar'da dün Arjantinli yıldız Paulo Dybala da kız arkadaşı Oriana Sabatini ile birlikte koronavirüsü testinin pozitif çıktığını açıklanmıştı.

Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'dan güzel haber geldi. Salgın nedeniyle kendisini eve kapatan ve ailesiyle beraber Portekiz'de bulunan Cristiano Ronaldo'nun Koronavirüs testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

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