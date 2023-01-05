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Spor

Cristiano Ronaldo'ya bir kötü haber daha! Lisansı çıkarılamıyor...

Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a transfer olmuştu. Yıldız oyuncuya ise kötü bir haber geldi. Takımdaki yabanco oyuncu fazlalığı nedeniyle lisansın çıkmadığı ve bunun çözmenin bir yolu arandığı belirtildi.

SporX5 Ocak 2023 Perşembe 20:00 - Güncelleme:
Cristiano Ronaldo'ya bir kötü haber daha! Lisansı çıkarılamıyor...
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AI Nassr'a transfer olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Suudi Arabistan basınına göre; Al Nassr takımı, yabancı kontenjanı sebebiyle Ronaldo'nun lisansını çıkaramıyor.

Portekizli oyuncunun lisansının çıkarılması için bir yabancı oyuncunun takımdan gönderilmesi gerektiği belirtildi.

AFP haberinde Al Nassr'lı bir yöneticinin konuyla ilgili sözlerine yer verdi.

Yetkilinin, "Yabancı bir oyuncuyu, ya satarak ya da sözleşmesini karışlıklı anlaşıp feshederek göndermemiz gerekiyor. Ronaldo'yu kaydettirmek için bunu yapmamız gerekir." dediği belirtildi.

Al Nassr'in yabancı kadrosunda Kolombiyali kaleci David Ospina, Brezilya orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, Brezilyalı Anderson Talisca ve Kamerunlu Vincent Aboubakar yer alıyor.

Ayrıca Ronaldo'nun lisansı çıkarılsa bile Portekizli süper star ilk maçını kaçıracak.

Manchester United'dan kalma iki maçlık cezasının 1'ini henüz çekmeyen yıldız isim, Al Nassr'in, Al Thai ile oynayacağı maçta FIFA kurallar1 gereği oynayamayacak.

Arabistan ekibinin bu cezayı kaldırmak ve Ronaldo'nun ilk maçta forma giymesi için temaslarnı sürdürdüğü ifade edildi.

Öte yandan bugün Türkiye saatiyle 18.00'de oynanması gereken Al Thai maçı olumsuz hava şartları sebebiyle ertelendi.

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