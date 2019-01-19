Ç.Rizespor Mohamed Aberhoune'yi transfer etti
Aatif transferi ile dikkatleri üzerine çeken Çaykur Rizespor, Moreirense forması giyen Mohamed Aberhoune ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Çaykur Rizespor, Faslı stoper Mohamed Aberhoune ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.
Yeşil-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, “Çaykur Rizesporumuz Portekiz Primeira Liga takımı Moreirense’de forma giyen Faslı defans oyuncusu Mohamed Aberhoune ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Mohamed Aberhoune’a kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.
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