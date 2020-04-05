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Spor

C.Ronaldo tarihe geçmeye hazırlanıyor! 2020 geliri dudak uçuklattı

Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, Cristiano Ronaldo'nun 2019-20 sezonunda elde edeceği gelir hakkında çarpıcı bir yazı yayınladı. Cristiano Ronaldo 1 milyar euro kazanan ilk futbolcu olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor.

05 Nisan 2020 Pazar 16:14 - Güncelleme: 05 Nisan 2020 Pazar 16:14
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Cristiano Ronaldo yeni bir rekor kırmak için sezon sonunu bekliyor. Juventus'ta forma giyen Portekizli futbolcu, maaşının yanı sıra reklam, tanıtım ve sosyal medya anlaşmalarıyla beraber bu sezon 1 milyar euro gelire ulaşacak. Forbes'e göre Cristiano Ronaldo 1 milyar euro para kazanan ilk futbolcu olacak.

RONALDO RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Messi ve Neymar gibi yıldızları geçmeyi başaran Cristiano Ronaldo'nun marka değeri olarak da rakiplerini geride bıraktığı ifade edildi. Portekizli yıldızın koronavirüs nedeniyle maaşın 4 milyon euro indirim yapmasına rağmen bu rekoru kıracağına vurgu yapıldı.

YILLIK BİR MİLYAR EURO KAZANAN SPORCULAR

Spor camiasında daha önce 3 isim yıllık 1 milyar euro gelire ulaşmıştı. Tenis efsanesi Tiger Woods 2009 yılında, ünlü boksör Floyd Mayweather ise 2015 yılında yıllık 1 milyar euro gelir elde etti. Öte yandan basketbol efsanesi Michael Jordan da kariyerinin bitiminden sonra 2015'te bu gelirin üstüne çıkmıştı.

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