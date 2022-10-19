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Spor

Crystal Palace geriden geldi, 3 puanı aldı

Crystal Palace, İngiltere Premier Lig'in 12. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Wolverhampton'ı 2-1 mağlup etti.

19 Ekim 2022 Çarşamba 00:36 - Güncelleme:
Crystal Palace geriden geldi, 3 puanı aldı
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İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace, sahasında Wolverhampton ile karşı karşıya geldi. Selhurst Park'ta oynanan mücadeleyi Crystal Palace, 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 kazandı.

Wolves, karşılaşmanın 31. dakikasında Adama Traore ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Crystal Palace 47. dakikada Eberechi Eze ile durumu eşitledi. Palace'ta Wilfried Zaha, 70. dakikada sahne aldı ve takımının maçtan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.

Bu sonucun ardından Crystal Palace, 13 puana yükseldi. Wolves, 9 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Crystal Palace, Everton deplasmanına gidecek. Wolves, sahasında Leicester City'yi ağırlayacak.

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