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Spor

Crystal Palace, Konferans Ligi'ne düşürüldü

Crystal Palace, çok kulüplü sahiplik kuralı nedeniyle Avrupa Ligi'nden çıkarıldı ve yerine Nottingham Forest alındı.

Haber Merkezi11 Temmuz 2025 Cuma 18:47 - Güncelleme:
Crystal Palace, Konferans Ligi'ne düşürüldü
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, UEFA'nın çok kulüplü sahiplik kuralları nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ne katılamayacak.

FA Cup şampiyonu olarak Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanan Crystal Palace'ın, ABD'li iş insanı John Textor'un ortak olduğu bir başka kulüp olan Fransız temsilcisi Lyon ile aynı turnuvada mücadele etmesine izin verilmedi.

NOTTINGHAM FOREST DAHİL EDİLDİ

UEFA, kural ihlali nedeniyle Crystal Palace'ın Avrupa Ligi katılımını iptal etti ve yerine Premier Lig'den Nottingham Forest'ı turnuvaya dahil etti.

CRYSTAL PALACE KONFERANS LİGİ'NDEN DEVAM EDECEK

Crystal Palace ise 2024-25 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yer alacak. UEFA kurallarına göre aynı kişinin sahip olduğu iki kulüp, aynı Avrupa organizasyonunda yer alamıyor.

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