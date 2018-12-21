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Crystal Palace, Rodrigues için Galatasaray'a 10 milyon Euro teklif etti

Ocak ayında büyük bir değişim hedefleyen Galatasaray’da transfer harekâtı bütün hızıyla devam ediyor...

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Öncelik santrfor transferi olsa da bütün bölgeler için sıcak temaslar sürüyor. Hafta başında sürpriz bir şekilde Garry Rodrigues’in menajerinden teklif alan Galatasaraylı yetkililer, Yeşil Burun Adalı futbolcunun, satışı konusunda temsilcisine yetki verdi.

Crystal Palace ile birlikte birkaç İngiliz takımının daha kıskacında olan Rodrigues için 10 milyon avrolar konuşuluyor. Galatasaray’ın koyduğu barem ise 15 milyon avro.

Sarı-kırmızılı kulübe istediği rakam önerilirse Cimbom kanat oyuncusunu satacak ve Rodrigues’ten gelecek para sarı-kırmızılıların transferde hareket alanını bir hayli genişletecek.

(Türkiye)

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