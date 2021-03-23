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Spor

CSKA Moskova'da Ivica Olic dönemi

Teknik direktör Viktor Goncharenko ile yollarını ayıran CSKA Moskova, Hırvatistan Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev yapan Ivica Olic ile anlaştı.

AA23 Mart 2021 Salı 15:20 - Güncelleme: 23 Mart 2021 Salı 15:20
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Rusya Premier Lig ekiplerinden CSKA Moskova, teknik direktörlük görevine Ivica Olic'i getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Viktor Goncharenko ile yolların ayrılmasının ardından Olic ile anlaşma sağlandı.

41 yaşındaki Hırvat çalıştırıcının, takımla bugün ilk antrenmanına çıkacağı belirtildi.

Futbolculuk döneminde 2003-2007 yıllarında CSKA Moskova forması giyen Olic, Rus ekibiyle 3 lig şampiyonluğu ve bir UEFA Avrupa Ligi zaferi yaşamıştı.

Aktif futbol kariyerine 2017 yılında son veren Olic, Hırvatistan Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev yapıyordu.

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