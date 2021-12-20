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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan VakıfBank ve Fenerbahçe Opet'e kutlama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 4. kez şampiyon olan VakıfBank Spor Kulubü ile aynı turnuvada dünya 3'üncüsü olan Fenerbahçe Opet'i kutladı.

20 Aralık 2021 Pazartesi 13:57 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 13:57
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda dünya şampiyonluğunu elde eden VakıfBank Spor Kulübü'nü ve aynı turnuvada dünya 3'üncüsü olan Fenerbahçe Opet'i canı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Erdoğan ayrıca, VakıfBank Genel Müdürü ve Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih ile telefonda görüşerek, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda dünya şampiyonluğunu elde eden VakıfBank Spor Kulübü'nü ve oyuncuları tebrik etti.

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