TVF Başkanı Üstündağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Milletler Ligi daveti

Federasyondan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davetiyesini sunarak destek ve katkılardan dolayı teşekkür eden Üstündağ'ın, ayrıca Türk voleybolunun geldiği nokta ve milli takım organizasyonları hakkında Erdoğan'a bilgi verdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:



"Voleybolun başarılarını yakından takip etiğini ve bu başarılarla gurur duyduğunu söyleyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, her organizasyonda olduğu gibi bu yıl da milli takım sezonu boyunca voleybola destek vermeye devam edeceğini, A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın da hem Milletler Ligi'nin 1. hafta müsabakalarına hem de final etabı karşılaşmalarına gelmeye çalışacağını ifade etti."