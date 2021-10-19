Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları İstanbul etabıyla tamamlanacak

19 Ekim 2021 Salı 13:25 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 13:25

Yarışların İstanbul etabı 29-31 Ekim 2021'de

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda başlayacak Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı 'İki kıtada yaşayan şehir' adıyla göz kamaştırıcı güzellikteki Boğaziçi'nde gerçekleşerek 31 Ekim'de sona erecek.

Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı kapsamında;

· Cumhuriyet Kupası : 29 Ekim tarihinde Boğaziçi'nde

· Mavi Vatan Kupası : 30 Ekim tarihinde Yeşilköy Parkuru'nda

· Barbaros Hayreddin Paşa Kupası : 31 Ekim tarihinde Yeşilköy Parkuru'nda düzenlenecek.

29 EKİM CUMHURİYET KUPASI GÖRKEMLİ BİR GÖRSEL ŞÖLEN SUNACAK

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı, bu yıl da Galataport İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşecek. Dünyanın dört bir yanından gelen yarışçılar, İstanbul Boğazı'nda iki kıta arasında muhteşem bir parkurda Cumhuriyet Kupası için yarışacak.

Dolmabahçe önlerinde Atatürk ve Silah Arkadaşları onuruna saygı duruşu ile başlayacak olan Yarışın Dolmabahçe - Anadolu Hisarı arasındaki Boğaz parkurunda, parkur sahile yaslanarak kıyıdaki izleyiciler etkinliği, daha önce hiç olmadığı kadar yakından izleme şansını bulacak.

Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabına özel, şehrin tarihi limanı Galataport İstanbul'da yarışa özel kurulacak Yarış Köyü'nde 29 Ekim'de çeşitli etkinlikler düzenlenerek, Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI İÇİN KITALARARASI YARIŞACAKLAR

İstanbul'da düzenlenecek yarışlara, dünyanın dört bir yanından katılacak yelkenli tekneler ve yüzlerce yarışçı şampiyonluk için mücadele verecek. Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları'nın iki etabının sonunda, toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışı Şampiyonu unvanına ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'na hak kazanacak. İstanbul etabı 31 Ekim'de Ataköy Hyatt Regency Otel'de düzenlenecek görkemli ödül töreni ile sona erecek.

ÜLKE TANITIMINA BÜYÜK KATKI

Deniz sporları içerisinde en saygın organizasyonlardan biri olan Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışı'na birçok ülkeden dünyanın en iyi yelkencileri katılarak, İstanbul'un sunduğu doğal, kültürel ve tarihi güzellikleri yarış boyunca bütün dünyaya göstererek ülkemizin tanıtımına büyük katkı sağlayacak.

Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları İstanbul etabı hakkında bilgi veren İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu 'Muğla etabının ardından 2. Etabımız ise iki kıtanın buluştuğu, dünyada eşi benzeri olmayan bir lokasyonda İstanbul'da gerçekleşecek. Bir tarafınız Asya, bir tarafınız Avrupa böyle bir lokasyonda yarış düzenlemek heyecan verici. İstanbul'un binlerce yıllık tarihini, dinlerin, kültürlerin buluştuğu kesiştiği bir noktada uluslararası katılımlı bir organizasyon düzenlemenin, eşsiz bir değeri olacağına inanıyoruz' dedi. Yemlihaoğlu 'İstanbul etabı ile 2. Yılını tamamlayacak Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nı temelde bir spor organizasyonu görmekle birlikte aslında dokunduğumuz başka noktalar olması hususuna çok dikkat ediyoruz. Bu organizasyonla Ülke tanıtımına katkı sağlayacağına, yurtdışı yarışmacılarla ve yurtdışı medyayla bu yarışın büyük ilgi çekeceğine inanıyor ve bu yolda çalışıyoruz. İlerleyen yıllarda bu yarışın başta Akdeniz olmak üzere tüm dünyada büyük ilgi uyandırması ve en prestijli yarışlar arasında yer alması en büyük hedefimiz' açıklamasında bulundu.

Devlet ve özel sektörün üst düzey yöneticileri ile uluslararası misyon temsilcilerinin de izleyeceği Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nda, yarış öncesi pandemi önlemleri kapsamında İl Hıfzıssıhha görevlileri koordinasyonunda tüm katılımcılara PCR testi uygulanarak oluşabilecek riskler en aza indirilecek.

Yarışların ilk etabı Türkiye'nin marka şehirlerinden turizm başkenti Muğla'da, Halikarnas Kupası için 25-27 Haziran 2021 tarihleri arasında Marmaris-Bodrum rotasında gerçekleşti.

İlki geçtiğimiz yıl İstanbul'da düzenlenen ve dünyanın en prestijli yelken organizasyonları arasında yer alma yolunda emin adımlarla ilerleyen Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları, bu yıl ilk defa Muğla ve İstanbul olmak üzere iki etap halinde düzenlendi. Yarışların ilk etabı olan Muğla etabı, 25-27 Haziran tarihleri arasında Muğla Valisi Sn.Orhan Tavlı'nın start vermesiyle, dünyanın en özel destinasyonlarından Marmaris-Bodrum rotasında gerçekleşti. Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, Rusya, Hollanda ve Türkiye dahil 6 ülkeden 37 ekibin mücadele verdiği yarışta, ulusal ve uluslararası 300'ü aşkın yarışçı, 8 grupta Halikarnas Kupası için yarıştı. Yarış boyunca Bodrum, Datça ve Marmaris'in eşsiz güzellikteki koyları, Knidos Antik Kenti'nin tarihi dokusunun maviyle buluştuğu muhteşem manzarası Muğla'nın eşsiz güzellikleri Yarışçılara eşlik etti.

Yarış hakkında detaylı bilgiye https://sailturkey.racing adresinden ulaşılabilir.