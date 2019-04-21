14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8122
  • 6,5534
  • 238.344
  • 96.861
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu Felix Grossschartner kazandı

55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu Bora-Hansgrohe takımının Avusturyalı bisikletçisi Felix Grossschartner kazandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu (TUR 2019) Bora-Hansgrohe (Almanya) takımının Avusturyalı bisikletçisi Felix Grossschartner kazandı.

İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda 16 Nisan'da başlayan TUR 2019'un Sakarya ile İstanbul arasındaki 172,4 kilometrelik altıncı ve son etabı yapıldı. Avrasya Tüneli'nden geçen bisikletçiler, Sultanahmet Meydanı'nda finiş noktasına ulaştı.

Bora-Hansgrohe takımının 25 yaşındaki bisikletçisi Grossschartner, altı etap sonunda elde ettiği 24 saat 53 dakika 58 saniyelik derecesiyle genel klasmanda ilk sırada yer alarak turkuaz mayonun sahibi oldu ve TUR 2019'da şampiyonluğu elde etti.

Grossschartner'i 19 saniye geriden takip eden BAE Emirates takımından (Birleşik Arap Emirlikleri) İtalyan bisikletçi Valerio Conti ikinci, 25 saniye geriden takip eden Astana (Kazakistan) ekibinden Eritreli Merhawi Kudus ise TUR 2019'da üçüncü oldu.

55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun altıncı ve son etabını ise 4 saat 10 dakika 41 saniyelik süresiyle Lotto Soudal (Belçika) ekibinin Avustralyalı bisikletçisi Caleb Ewan birinci sırada tamamladı.

(AA)

Sri Lanka’da kilise ve otellere eş zamanlı patlamalar: 138 ölü, 400 yaralı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sri Lanka Müslümanlar Konseyi'nden yardım çağrısı

Sri Lanka Müslümanlar Konseyi'nden yardım çağrısı

Konya'da 11 dakika arayla 2 deprem

Konya'da 11 dakika arayla 2 deprem

Prens tarihe geçti

Prens tarihe geçti

'Sri Lanka halkının acısını hissediyoruz'

'Sri Lanka halkının acısını hissediyoruz'

Kılıçdaroğlu'na saldırı ile ilgili önemli açıklama

Kılıçdaroğlu'na saldırı ile ilgili önemli açıklama

Saldırılarda 2 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Saldırılarda 2 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Saldırı anı kamerada! Kurşun yağmuruna tuttu

Saldırı anı kamerada! Kurşun yağmuruna tuttu

Sebze meyve fiyatları ile ilgili önemli açıklama

Sebze meyve fiyatları ile ilgili önemli açıklama
 

POPÜLER HABERLER

Bahçeli´den çok sert açıklama: FETÖ´cüler kimi kutladı, PKK´lılar kimin için sevindi?

Bahçeli´den çok sert açıklama: FETÖ´cüler kimi kutladı, PKK´lılar kimin için sevindi?

5 yıl önce böyleydi, şimdi ise...

5 yıl önce böyleydi, şimdi ise...

Yapışık dördüz kediler operasyonla birbirinden ayrıldı

Yapışık dördüz kediler operasyonla birbirinden ayrıldı

Görme engelli Japon'dan bir ilk!

Görme engelli Japon'dan bir ilk!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA