Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü resmen kuruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile kurulan Cumhurbaşkanlığı Spor, Ankara 2. Amatör Küme'de mücadele edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'un talimatı ile kurulan Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü Ankara 2.Amatör Küme'de mücadele edecek.
Cumhurbaşkanlığı talimatı ile kurulan Cumhurbaşkanlığı Spor, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda yapılan kura çekimine katıldı.
TFF SİTESİNDE YER ALDI
Cumhurbaşkanlığı Spor'un kurulacağı iddialarını, TFF sitesinde yer alan kulüp bilgileri doğrulamış oldu.
2. AMATÖR KÜMEDE MÜCADELE EDECEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile kurulan Cumhurbaşkanlığı Spor, Ankara 2. Amatör Küme'de mücadele edecek. Cumhurbaşkanlığı Spor, mart ayının ortasında başlayacak 2. Amatör Küme'de sahaya çıkacak.
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