Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun beşinci etabını Alvaro Jose Hodeg kazandı
2018 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2018) beşinci etabını Alvaro Jose Hodeg kazandı.
Etapta ikinciliği, Trek-Segafredo takımınında Alman John Degenkolb, üçüncülüğü ise Team Katusha-Alpecin takımından Avustralyalı Nathan Haas elde etti.
5. etabın sonunda Astana Pro takımından Kazakistanlı Alexey Lutsenko genel klasmanda ilk sıradaki yerini ve turkuaz mayoyu korudu.
Türkiye Milli Takımı'ndan Onur Balkan da Türkiye güzellikleri klasmanında zirvedeki yerini korudu ve beyaz mayoyu garantiledi.
Manisa Valiliği önünde sporculara madalyalarını Manisa Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Mehmet Güzgülü ve Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ile protokol üyeleri verdi.
TUR 2018, yarın 166 kilometrelik Bursa-İstanbul etabı ile sona erecek.
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