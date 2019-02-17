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Cüneyt Çakır Olympique Lyon-Barcelona maçında düdük çalacak

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Olympique Lyon-Barcelona maçını yönetecek.

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Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Çakır, 19 Şubat Salı günü TSİ 23.00'te Fransa'nın Lyon şehrindeki Lyon Stadı'nda  oynanacak maçta düdük çalacak.
 
Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarik Ongun yapacak. Dördüncü hakemliği ise Halis Özkahya üstlenecek.
 
Karşılaşmada, Hollanda Futbol Federasyonundan Danny Makkelie Video Yardımcı Hakem (VAR), Jochem Kamphuis ise Video Yardımcı Hakem Asistanı olarak  görev alacak.
 
Cüneyt Çakır, bu karşılaşma ile 41. Şampiyonlar Ligi maçını yönetmiş olacak.
 
AA
 
 
 

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