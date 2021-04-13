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Spor

Cüneyt Çakır'a Avrupa Ligi görevi

Cüneyt Çakır, UEFA Avrupa Ligi'nde 15 Nisan Perşembe günü oynanacak olan Slavia Prag-Arsenal maçını yönetecek.

AA13 Nisan 2021 Salı 11:54 - Güncelleme: 13 Nisan 2021 Salı 11:54
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FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde 15 Nisan Perşembe günü Çekya'nın Slavia Prag ile İngiltere'nin Arsenal takımları arasında oynanacak rövanş karşılaşmasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da TSİ 22.00'de başlayacak maçta Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen, Video Yardımcı Hakem (VAR), Mete Kalkavan ise Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak görev yapacak.

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