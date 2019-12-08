Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi'nde görev!
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki Napoli - Genk mücadelesinde görev yapacak.
Cüneyt Çakır'a UEFA'dan uzun bir aranın ardından görev geldi. Çakır, Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki Napoli - Genk mücadelesinde görev yapacak.
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