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Spor

Curling Süper Lig müsabakaları tamamlandı

Curling Süper Lig müsabakaları, 10 ilden 80 sporcunun katılımıyla Erzurum'da sona erdi.

11 Ekim 2023 Çarşamba 18:44 - Güncelleme:
Curling Süper Lig müsabakaları tamamlandı
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Erzurum'da düzenlenen Curling Süper Lig müsabakaları sona erdi.

Türkiye Curling Federasyonunun faaliyet programında yer alan müsabakalar, Palandöken ilçesindeki Yenişehir 500'lük Buz Salonu'nda tamamlandı.

Müsabakalar sonunda Curling Süper Lig Erkek Takım genel sıralamasında Çelebi SK ilk sırada yer alırken, Kuzey Yamacı SK ikinci ve ECO SK üçüncü oldu.

Curling Süper Lig Kadın Takım genel sıralamasında ise Erzurum TEİAŞ SK birinci olurken, Kuzey Yamacı SK ikinciliği, Narman SK üçüncülüğü elde etti.

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