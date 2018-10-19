Cyle Larin: Beşiktaş'a gelme sebebim her sene Şampiyonlar Ligi'nde oynamasıydı

Beşiktaş'ın genç forveti Cyle Larin, ülkesi Kanada'da basın mensuplarına özel açıklamalarda bulundu. Milli takım kampı için Kanada'ya gidip geri dönen Larin, Beşiktaş'ta geçirdiği dönemi her yönüyle anlattı.

İlk olarak siyah-beyazlı takıma transfer olarak kariyeri açısından önemli bir adım attığına vurgu yapan golcü oyuncu, "Bu adım kariyerim için çok önemliydi. Yeni bir başlangıç gerçekleştirdim. Artık çok iyi bir kulüpte, çok iyi taraftarların önünde farklı bir seviyede oynuyorum. Her futbolcunun isteyeceği tarzda bir kulüpteyim. Beşiktaş'a gitmemin sebeplerinden biri de her sezon Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gibi önemli turnuvalarda yer alması" diye konuştu.

Beşiktaş'ta Pepe, Quaresma, Atiba, Lens, Babel ve Vagner Love gibi tanınmış ve tecrübeli yıldızların top koşturduğunu aktaran Cyle Larin, "Her gün kendimi geliştiriyorum. Çok kaliteli oyuncularla çalışıyorum. Benim için harika bir ortam" dedi.