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Cyle Larin: Beşiktaş'a gelme sebebim her sene Şampiyonlar Ligi'nde oynamasıydı

Beşiktaş'ın 23 yaşındaki genç forveti Cyle Larin, ülkesi Kanada'da özel açıklamalar yaptı. Milli takım kampı için Kanada'ya giden Larin, Beşiktaş'ta geçirdiği dönemi ve Beşiktaş'ı tercih etme sebebini anlattı.

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Beşiktaş'ın genç forveti Cyle Larin, ülkesi Kanada'da basın mensuplarına özel açıklamalarda bulundu. Milli takım kampı için Kanada'ya gidip geri dönen Larin, Beşiktaş'ta geçirdiği dönemi her yönüyle anlattı.

İlk olarak siyah-beyazlı takıma transfer olarak kariyeri açısından önemli bir adım attığına vurgu yapan golcü oyuncu, "Bu adım kariyerim için çok önemliydi. Yeni bir başlangıç gerçekleştirdim. Artık çok iyi bir kulüpte, çok iyi taraftarların önünde farklı bir seviyede oynuyorum. Her futbolcunun isteyeceği tarzda bir kulüpteyim. Beşiktaş'a gitmemin sebeplerinden biri de her sezon Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gibi önemli turnuvalarda yer alması" diye konuştu.

Beşiktaş'ta Pepe, Quaresma, Atiba, Lens, Babel ve Vagner Love gibi tanınmış ve tecrübeli yıldızların top koşturduğunu aktaran Cyle Larin, "Her gün kendimi geliştiriyorum. Çok kaliteli oyuncularla çalışıyorum. Benim için harika bir ortam" dedi. 

Atiba Hutchinson ile aynı takımda olmanın şans olduğunu da kaydeden Larin, "Atiba'nın Beşiktaş'ta olması işlerimi kolaylaştırdı. Takıma alışmamda ve adapte olmamda bana çok yardım etti" ifadelerini kullandı.

ABD Ligi ile Avrupa futbolunu da kıyaslayan Kanadalı forvet, "Her gün en iyisini yapmalısınız. Sizden beklenenleri karşılamanız gerekiyor. Çok yarışmacı bir futbol var. İşinizi iyi yapmalısınız ve işiniz gol atmak. Eğer gol atamazsanız, iyi değilsinizdir" yorumunda bulundu.  

(Milliyet)

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