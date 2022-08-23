Cyle Larin şaşkınlığı! ''Bunu niye transfer ettiniz''

Beşiktaş'tan ayrılan Cyle Larin, Belçika ekibi Club Brugge'e transfer olmuştu. Kanadalı golcü, yeni takımındaki düşük performansı sebebiyle eleştirilerin odağında yer alıyor.

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LARIN YİNE YEDEKLERDE YER ALDI

Larin, takımı Club Brugge evinde Kortrijk karşısında 2-1 kazanırken maça yedekler arasında başladı ve son 14 dakika şans bulabildi. Geride kalan 5 maçta ilk 11'de düşünülmeyen Larin, henüz gol de atamadı.

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'LARIN'DE NE GÖRDÜ DE TRANSFER ETTİLER?'

Club Brugge taraftarları Larin'in performansından memnun değil. Bazı taraftarlar, sakatlanan Lang'ın yerine oyuna giren golcü oyuncu için, 'Larin kulübede oturmaya devam etsin', 'Anlamıyorum, Club Brugge yöneticileri Larin'de ne gördü de transfer etti?' yorumlarını yaptı.