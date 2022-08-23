İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ağustos 2022 Salı / 26 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,131
  • EURO
    18,0307
  • ALTIN
    1014.75
  • BIST100
    3102.25
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Cyle Larin şaşkınlığı! ''Bunu niye transfer ettiniz''
Spor

Cyle Larin şaşkınlığı! ''Bunu niye transfer ettiniz''

Beşiktaş'ın eski golcüsü Cyle Larin için Club Brugge'da işler yolunda gitmiyor. Belçika kulübünün taraftarları, performansından memnun olmadıkları Kanadalı futbolcuya tepki gösterdiler.

Sporx23 Ağustos 2022 Salı 11:31 - Güncelleme:
ABONE OL

Beşiktaş'tan ayrılan Cyle Larin, Belçika ekibi Club Brugge'e transfer olmuştu. Kanadalı golcü, yeni takımındaki düşük performansı sebebiyle eleştirilerin odağında yer alıyor.

Henry Onyekuru yaptığı paylaşımla Fenerbahçelileri çıldırttı!

LARIN YİNE YEDEKLERDE YER ALDI

Larin, takımı Club Brugge evinde Kortrijk karşısında 2-1 kazanırken maça yedekler arasında başladı ve son 14 dakika şans bulabildi. Geride kalan 5 maçta ilk 11'de düşünülmeyen Larin, henüz gol de atamadı.

Transfer pazarlığı son aşamada Anthony Nwakaeme kararını verdi

'LARIN'DE NE GÖRDÜ DE TRANSFER ETTİLER?'

Club Brugge taraftarları Larin'in performansından memnun değil. Bazı taraftarlar, sakatlanan Lang'ın yerine oyuna giren golcü oyuncu için, 'Larin kulübede oturmaya devam etsin', 'Anlamıyorum, Club Brugge yöneticileri Larin'de ne gördü de transfer etti?' yorumlarını yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.