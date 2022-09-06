Daha imzası kurumadan Andreas Cornelius krizi! Büyük pişmanlık

Trabzonspor'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle Kopenhag'a transfer olan Andreas Cornelius, daha imzası kurumadan krize neden oldu. Danimarka basını Andreas Cornelius'u eleştiri yağmuruna tuttu.

ANDREAS CORNELIUS, TRABZONSPOR'DA ŞAMPİYONLUK YAŞAMIŞTI

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Andreas Cornelius, bordo-mavili formayla 42 resmi maçta toplam 2681 dakika süre almış ve 17 gol, 5 asistle skora katkıda bulunarak şampiyonlukta büyük pay sahiplerinden biri olmuştu.

ESKİ TAKIMINA DÖNDÜ

Bordo-mavililerde formu yükselişe geçen Andreas Cornelius'a eski takımı Kopenhag talip olmuş ve 6 milyon euro bonservis bedeliyle geçtiğimiz günlerde kadrosuna katmıştı.

"ANDREAS CORNELIUS, BU TAKIMA UYMUYOR"

Danimarka basınına göre; Kopenhag'ın yeni transferi Andreas Cornelius beklentilerin uzağında kaldı. Kopenhag ile şu ana kadar 2 resmi maça çıkan ve skora etki edemeyen 29 yaşındaki golcünün hücumda etkisiz kaldığı ve temposunun düşük olduğu belirtilirken, "Cornelius, Kopenhag'ın sistemine uymuyor." ifadelerine yer verildi.