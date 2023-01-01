Dakar Rallisi'nin ilk etabı tamamlandı!

Suudi Arabistan'da düzenlenen 45. Dakar Rallisi'nin 367 kilometrelik Kızıldeniz kıyısındaki Sea Camp'taki ilk etabı tamamlandı.

Otomobil sınıfında birinciliği, genel klasmanda 3 saat 28 dakika 55 saniyelik derecesiyle Audi Sport takımından 2010, 2018 ve 2020'nin şampiyonu İspanyol Carlos Sainz elde etti.

Dünya Ralli Şampiyonası'nı (WRC) daha önce 9 kez kazanan Fransız Sebastien Loeb, Sainz'in 10 saniye arkasında genel klasmanda ikinci oldu. Liderin 33 saniye gerisindeki Audi Sport takımının İsveçli sürücüsü Mattias Ekström ise genel klasmanda üçüncü sırayı aldı.

- Motosiklet kategorisinde Avustralyalı Sanders genel klasmanda birinci bitirdi

Motosiklet kategorisinde Red Bull GasGas factory takımından Avustralyalı Daniel Sanders, 4 saat 12 dakika 55 saniyede bitirdiği ilk etap sonrasında genel klasmanda birinciliğe ulaştı.

Avustralyalı sürücüyü, genel klasmanda 1 dakika geriden İspanyol Joan Barreda Bort, 1 dakika 15 saniye arkadan ABD'li Ricky Brabec takip etti.

Motosiklet kategorisinde son şampiyon Sam Sunderland yaptığı kaza nedeniyle sırtından sakatlanmasının ardından ralliyi erken veda etti.

Dakar Rallisi'nin 2. etabı, yarın Sea Camp ile Alula arasındaki 430 kilometrelik parkurda düzenlenecek. 14 etap sürecek Dakar Rallisi, 15 Ocak'ta ülkenin doğu kıyısındaki Dammam şehrinde sona erecek.