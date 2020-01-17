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Spor

Damien Comolli'nin istifasının perde arkası ortaya çıktı

Koç, Comolli’ye Twitter hesabı açmasından rahatsızlık duyduğunu söyledi. Comolli de lafını esirgemedi. Siz kimi istediyseniz ben onunla görüştüm ama eleştiri olunca beni yalnız bıraktınız. En sonunda suçlanan hep ben oldum karşılığını verip istifa etti.

Akşam17.01.2020  09:46 - Güncelleme: 17.01.2020  09:46

Falette transferinden sonra bir sosyal medya hesabı açarak bu transferi kendisinin yapmadığını söyleyen ve bu ifadelerinden dolayı F.Bahçe Başkanı Ali Koç’la arası açılan Sportif Direktör Damien Comolli’nin istifa ettiği açıklandı. 19 aylık süreç sonrası Comolli’yi istifaya getiren süreç ise şöyle yaşandı: Başkan Ali Koç, Kayseri maçı öncesi kulüp binasında Fransız spor adamı ile bir araya geldi. Gergin geçen toplantıda Koç, Comolli’ye Twitter hesabı açtığı için rahatsız olduğunu dile getirdi. Fransız spor adamı ise “Beni çok yalnız bırakıyorsunuz, bütün eleştirileri ben göğüslüyorum. Siz kimi isterseniz ben o futbolcularla görüşüyorum ama en sonunda ben suçlu oluyorum” ifadelerini kullanarak Koç’a yanıt verdi. Dün 11.00’de kulüp binasına gelen Comolli, istifa kararını iletti. Böylece 19 aylık süreç sonlanmış oldu.

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