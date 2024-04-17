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Spor

Daniel Podence: Hedefimiz kazanmak olmalı

Olympiakos'un golcü oyuncusu Daniel Podence, Konferans Ligi çeyrek final rövanşında oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi konuştu.

17 Nisan 2024 Çarşamba 19:27 - Güncelleme:
Daniel Podence: Hedefimiz kazanmak olmalı
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Olympiakos'un Portekizli golcüsü Daniel Castelo Podence, maça çıkmak için sabırsız olduğunu söyledi.

Bir süredir takımdan ayrı kalan Podence, ilk maçta arkadaşlarının kendisini aratmadığını belirtti.

Zor maçların oyuncusu olduğunu kanıtlamak adına önemli bir maça çıkacağını dile getiren Podence, "Geçen sefer arkadaşlarım beni aratmadı. Maça çıkmak için sabırsızım. Zor maçların oyuncusu olduğumu kanıtlamak için güzel bir fırsat. Buraya mücadele etmeye geldik. Bizim işimiz aynı, her şekilde kendimizi vermek için buradayız. Bizim işimiz bu. 3-2'ye rağmen kazanmak hedefimiz olmalı yoksa bu işi yapmanın bir manası yok. Onlar bizim, biz de onların kalitesini biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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