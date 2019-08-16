26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,564
  • 6,1671
  • 270.114
  • 96699.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Daniel Sturridge Trabzonspor'da

Trabzonspor, Daniel Sturridge ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Trabzonspor'da merakla beklenen Daniel Sturridge transferi mutlu sonla noktalandı. Bordo-mavililer, Liverpool'dan ayrılan İngiliz golcüyle 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Trabzonspor, bonservisi elinde olan yıldız futbolcuya imza parası hariç yıllık 1,5 milyon Euro maaş verecek.

Trabzonspor İkinci Başkanı Önder Bülbüloğlu, Radyospor'a yaptığı açıklamada "Sturridge ile görüştük ve prensipte anlaşmaya vardık. Sözleşme 3 yıllık olacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Peki Trabzonspor'un yeni transferi Daniel Sturridge kimdir? Kaç yaşında, hangi mevkide görev alıyor?
 
DANIEL STURRIDGE KİMDİR?
 
Trabzonspor’un 3 yıllığına anlaştığı Daniel Andre Sturridge 29 yaşında (1 Eylül 1989)… Transfermarkt’ta güncel piyasa değeri olarak 15 milyon Euro rakamı görünüyor. 1.80 boyundaki golcü kariyeri boyunca Manchester Citl, Chelsea Liverpool gibi dünya devlerinin formasını giydi.

Aylan Bebek filminde dikkat çeken Bakan Soylu detayı: Bir ilk gerçekleşti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Trump’a Grönland yanıtı

Trump’a Grönland yanıtı

Dikkatli bakın! Mars'tan gelen görüntüler şaşkına çevirdi

Dikkatli bakın! Mars'tan gelen görüntüler şaşkına çevirdi

Dünyanın en büyüklerinden... İçinde kimler olduğu ve nereye gideceği sır

Dünyanın en büyüklerinden... İçinde kimler olduğu ve nereye gideceği sır

Etkisiz hale getirilen terörist bakın kim çıktı?

Etkisiz hale getirilen terörist bakın kim çıktı?

ABD'li politikacı Paul: ABD'nin karışıklıklara müdahil olma gibi bir huyu var

ABD'li politikacı Paul: ABD'nin karışıklıklara müdahil olma gibi bir huyu var

Meteorolojiden sağanak uyarısı: Yarın bekleniyor

Meteorolojiden sağanak uyarısı: Yarın bekleniyor

Aydos Ormanları'nda vahşet: Boğazı kesilmiş ve yakılmış halde bulundu

Aydos Ormanları'nda vahşet: Boğazı kesilmiş ve yakılmış halde bulundu

CHP'li Erdek Belediyesinde çöp dağları oluştu

CHP'li Erdek Belediyesinde çöp dağları oluştu
 

POPÜLER HABERLER

Aylan Bebek filminde dikkat çeken Bakan Soylu detayı: Bir ilk gerçekleşti

Aylan Bebek filminde dikkat çeken Bakan Soylu detayı: Bir ilk gerçekleşti

Bir gerçek daha gün yüzüne çıktı

Bir gerçek daha gün yüzüne çıktı

Mutfakta hayatınızı kurtaracak pratik bilgiler

Mutfakta hayatınızı kurtaracak pratik bilgiler

Tüm zamanların en sıcak ayıydı

Tüm zamanların en sıcak ayıydı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA