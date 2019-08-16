Trabzonspor'da merakla beklenen Daniel Sturridge transferi mutlu sonla noktalandı. Bordo-mavililer, Liverpool'dan ayrılan İngiliz golcüyle 3 yıllık anlaşmaya vardı. Trabzonspor, bonservisi elinde olan yıldız futbolcuya imza parası hariç yıllık 1,5 milyon Euro maaş verecek. Trabzonspor İkinci Başkanı Önder Bülbüloğlu, Radyospor'a yaptığı açıklamada "Sturridge ile görüştük ve prensipte anlaşmaya vardık. Sözleşme 3 yıllık olacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Peki Trabzonspor'un yeni transferi Daniel Sturridge kimdir? Kaç yaşında, hangi mevkide görev alıyor?

DANIEL STURRIDGE KİMDİR?

Trabzonspor’un 3 yıllığına anlaştığı Daniel Andre Sturridge 29 yaşında (1 Eylül 1989)… Transfermarkt’ta güncel piyasa değeri olarak 15 milyon Euro rakamı görünüyor. 1.80 boyundaki golcü kariyeri boyunca Manchester Citl, Chelsea Liverpool gibi dünya devlerinin formasını giydi.