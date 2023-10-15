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Spor

Danimarka, Kazakistan karşısında zorlanmadı

Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu karşılaşmasında Danimarka sahasında Kazakistan'ı konuk etti. Ev sahibi ekip karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak EURO 2024'e katılma yolunda büyük bir avantaj yakaladı.

15 Ekim 2023 Pazar 01:40 - Güncelleme:
Danimarka, Kazakistan karşısında zorlanmadı
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Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu karşılaşmasında Danimarka ile Kazakistan karşı karşıya geldi. Parken Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi Danimarka 3-1 kazandı.

Danimarka'ya galibiyeti getiren golleri 36 dakikada Jonas Wind, 45+1'nci ve 48. dakikada Robert Skov kaydetti.

Konuk ekip Kazakistan'ın tek golü 58. dakikada Yan Vorogovskiy'den geldi.

Galatasaraylı Victor Nelsson, karşılaşmada süre almazken, Kazakistan'da Beşiktaşlı futbolcu Bakhtiyar Zaynutdinov 75 dakika süre aldı.

Bu sonuçla birlikte Danimarka, puanını 16'ya yükseltti. Finlandiya ise 12 puanda kalarak EURO 2024 yolunda büyük yara aldı.

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