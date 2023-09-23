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Spor

Danimarka'da gündem Fenerbahçe! ''Seviye farkı açıkça ortaya çıktı''

Fenerbahçe geçtimiz gün Konferans Ligi'nde Danimarka ekibi Nordsjaelland'ı sahasında 3-1 mağlup etti. Sarı lacivertli ekibin aldığı bu galibiyet Avrupa ilerleyişi için önemli bir kazanım olurken Danimarka basınında da geniş yankı yaptı. İşte detaylar...

23 Eylül 2023 Cumartesi 11:43 - Güncelleme:
Danimarka'da gündem Fenerbahçe! ''Seviye farkı açıkça ortaya çıktı''
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Fenerbahçe'nin rotasyonlu kadrosuyla çıktığı maçta Nordsjaelland karşısında rahat bir galibiyet alması Danimarka'da da geniş yankı uyandırdı.

İşte Fenerbahçe'nin galibiyeti için atılan manşetler:

DR: "Nordsjaelland, Türkiye'deki ses cehenneminde Avrupa açılış maçını kaybetti. 11 yıl sonra Avrupa'da ilk grup maçıydı ancak geri dönüş Johannes Thorup'un takımı için bir kutlama olmadı."

TV2: "Nordsjaelland bol gollü Avrupa karşılaşmasını kaybetti. Villadsen, Danimarka ekibinin golünü attı ama bu bir puan almak için yeterli olmadı."

Ekstra Bladet: "Türk dayağı: Kafası çok karışıktı. Nordsjaelland, Türk hamamında boğulurken seviye farkı açıkça ortaya çıktı."

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