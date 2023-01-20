Dany Ings'in yeni adresi belli oldu!

Transfer çalışmalarını sürdüren West Ham United, yeni transferini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Atosn Villa forması giyen Dany Ings'in bonservisi ile birlikte transfer edildiği açıklandı.

Oyuncu ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığı açıklanırken, bonservis ücretinin ise 17 milyon euro olduğu öğrenildi.

30 yaşındaki forvet oyuncusu, Aston Villa ile çıktığı 52 resmi maçta 14 gol ve 8 asist yapmıştı. Daha önce Liverpool, Bournemouth, Southamton, Burnley formalaroda giyen golcü futbolcu kariyeri boyunca 350 maçta 120 gol ve 37 asist yapma başarısı göstermişti.

Tecrübeli oyuncunun 18 numaralı formayı sırtına geçireceği açıklandı.