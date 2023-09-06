Darrun Hillard Pınar Karşıyaka'da

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden P. Karşıyaka, son olarak Maccabi Tel Aviv'de forması giyen Darrun Hilliard'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden P. Karşıyaka, yeni sezon öncesinde kadrosunun büyük bir bölümünü korumayı başararak iç transferde Errick McCollum, Thomas Akyazılı, Kenan Sipahi, Ergi Tırpancı, Deniz Kılıçlı, Vitto Brown, Mert Celep ve Jaylon Brown'ı takımda tuttu. Yeşil-kırmızılılar dış transferde ise A. Efes'ten Furkan Haltalı, NBA'de Minnesota Timberwolves, Indiana Pacers ve Boston Celtics formaları giyen Kelan Martin, Darüşafaka'dan Hakan Sayılı ve Washington Wizards'dan da Vernon Carer Jr'ı renklerine bağladı.

Karşıyaka bir takviye daha gerçekleştirdi ve geçen sezonu Maccabi Tel Aviv'de geçiren Darrun Hilliard'ı transfer etti.

30 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Maccabi Tel Aviv formasıyla EuroLeague'de 32 maçta 9.2 sayı, 2.3 ribaund ve 1.2 asist ortalamalarıyla oynadı.