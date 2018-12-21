Darüşşafaka Tekfen deplasmanda Khimki'ye son saniyede yediği basketle 85-84 yenildi
Basketbol THY Avrupa Ligi 14. haftasında Darüşşafaka Tekfen, Rusya deplasmanında Khimki'ye 85-84 yenildi.
Başkent Moskova'da Mytishchi Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 30-18 önde kapatan Khimki, soyunma odasına da 45-43 üstün gitti.
Üçüncü çeyrekte temposunu artıran Khimki, final periyoduna 69-57 önde girdi.
Çekişmeye sahne olan dördüncü çeyreğin son anları ise oldukça heyecanlı geçti. Khimki, maçın bitimine 2 dakika kala 10 sayılık fark yakaladı: 83-73. Darüşşafaka Tekfen, son anlarda farkı eritse de son 25 saniyeye Khimki, 83-78 üstün girdi. Rus temsilcisi topu oyuna sokmakta zorlandı ve üst üste 3 top kaybı yaptı. Bunu çok iyi değerlendiren Darüşşafaka Tekfen, son 2 dakikadaki 11-0'lık seriyle bitime 13 saniye kala Evans'ın basketiyle öne geçti: 83-84. Bitime 1.1 saniye kala Darüşşafaka Tekfen'de Eric'in faulüyle Khimki'de Mickey serbest atış çizgisine geldi. Mickey, serbest atışlarda hata yapmayınca Khimki sahadan 85-84 galip ayrıldı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ
Darüşşafaka Tekfen üst üste 12'nci, toplamda ise 13'üncü yenilgisini yaşadı. Khimki ise ligdeki 5'inci galibiyetini elde etti.
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