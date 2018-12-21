Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Darüşşafaka Tekfen deplasmanda Khimki'ye son saniyede yediği basketle 85-84 yenildi

Basketbol THY Avrupa Ligi 14. haftasında Darüşşafaka Tekfen, Rusya deplasmanında Khimki'ye 85-84 yenildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başkent Moskova'da Mytishchi Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 30-18 önde kapatan Khimki, soyunma odasına da 45-43 üstün gitti.     

Üçüncü çeyrekte temposunu artıran Khimki, final periyoduna 69-57 önde girdi.     

Çekişmeye sahne olan dördüncü çeyreğin son anları ise oldukça heyecanlı geçti. Khimki, maçın bitimine 2 dakika kala 10 sayılık fark yakaladı: 83-73. Darüşşafaka Tekfen, son anlarda farkı eritse de son 25 saniyeye Khimki, 83-78 üstün girdi. Rus temsilcisi topu oyuna sokmakta zorlandı ve üst üste 3 top kaybı yaptı. Bunu çok iyi değerlendiren Darüşşafaka Tekfen, son 2 dakikadaki 11-0'lık seriyle bitime 13 saniye kala Evans'ın basketiyle öne geçti: 83-84. Bitime 1.1 saniye kala Darüşşafaka Tekfen'de Eric'in faulüyle Khimki'de Mickey serbest atış çizgisine geldi. Mickey, serbest atışlarda hata yapmayınca Khimki sahadan 85-84 galip ayrıldı.     

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

Darüşşafaka Tekfen üst üste 12'nci, toplamda ise 13'üncü yenilgisini yaşadı. Khimki ise ligdeki 5'inci galibiyetini elde etti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Görme engelli çocuk hatalı otopark mağduru oldu

Görme engelli çocuk hatalı otopark mağduru oldu

Fenerbahçe'nin listesinde tam 10 yıldız var!

Fenerbahçe'nin listesinde tam 10 yıldız var!

Eryaman Stadı, ikinci yarıya hazır hale gelecek

Eryaman Stadı, ikinci yarıya hazır hale gelecek

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA