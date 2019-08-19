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David Blatt MS hastalığına yakalandı

Daha önce Türkiye'de Anadolu Efes ve Darüşşafaka'da başantrenörlük yapan David Blatt, MS hastalığına yakalandığını açıkladı.

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Olympiakos Başantrenörü David Blatt, son dönemde savaştığı hastalığı bir mektupla paylaştı. David Blatt'in kesin bir tedavisi henüz bulunmayan 'Birincil İlerleyici MS' hastalığına yakalandığı açıklandı.
 
Blatt, "Hayat, bazen size neden olduğu bilinmeyen sonuçlar verir. Yapacak bir şey yok. Bu hastalığın bir çaresi yok. Deprasyona girmek kolay. Ben mücadele edip bununla yaşamayı öğreneceğim" dedi.
 
Olympiakos'un resmi sitesinden yapılan açıklamada görevine devam edip etmeyeceğiyle ilgili bir bilgi verilmedi.
 
Daçka ile EuroCup zaferi yaşayan deneyimli çalıştırıcı, Maccabi ile Euroleague şampiyonluğuna ulaşmıştı. Blatt, ayrıca NBA'de Doğu Konferansı ekiplerinden Cleveland Cavaliers'ı da çalıştırdı.
 
Ülkemizde 50 binin üzerinde kişide görülen MS hastalığı, hızla ilerlediği için kısa sürede hastayı engelli hale getirebiliyor.

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