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Spor

David Tijanic, Göztepe için geldi

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Göztepe, gündemine aldığı Slovenyalı orta saha oyuncusu David Tijanic'i İzmir'e getirdi.

DHA23 Temmuz 2021 Cuma 14:54 - Güncelleme: 23 Temmuz 2021 Cuma 14:54
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Son olarak Polonya'nın Rakow takımında oynayan 24 yaşındaki Tijanic, sağlık kontrolünden geçip imza atarak Erzurum kampına katılacak. Futbolculuk kariyerine ülkesinde Olimpija Ljubljana'da başlayan David Tijanic, Slovenya'da Krka ve Triglav'da forma giydikten sonra 2019-2020 sezonun ikinci yarısında Polonya'ya transfer oldu.

Rakow'da geçen sezon 33 resmi maça çıkan futbolcu, bu sezon da Polonya Süper Kupa finalinde görev yaptı. Tijanic, Kahraman, Şefik, Arslanagic, Lourency ve Baku'dan sonra Göz-Göz'ün yeni sezon öncesi 6'ncı transferi olacak. Afyonkarahisar'daki ilk etap kampı sonrası Erzurum'daki ikinci etap kampını sürdüren Göztepe, yeni sezonun ilk hazırlık maçına pazar günü çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip pazar günü saat 17.00'de özel maçta Ümraniyespor'la karşılayacak. Göz-Göz, Erzurum kampında 28 Temmuz Çarşamba günü de Konyaspor'la rakip olacak.

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