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Spor

Davinson Sanchez'den Galatasaray taraftarına mesaj: ''Her şeyimi vereceğim''

Galatasaray'ın yeni transferi Davinson Sanchez, Sarı-kırmızılı taraftarlardan övgüyle bahseden bir paylaşımda bulundu.

18 Eylül 2023 Pazartesi 19:33 - Güncelleme:
Davinson Sanchez'den Galatasaray taraftarına mesaj: ''Her şeyimi vereceğim''
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Galatasaray'ın Tottenham'dan transfer ettiği Davinson Sanchez, Galatasaray taraftarını heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Sanchez, sarı kırmızılı taraftarlardan övgüyle bahsetti.

İşte Davinson Sanchez'in o sözleri;

'Buradaki taraftarların harika olduğunu biliyordum. Daha önce görmediğim şeylerle karşılaştım. Burada olduğum için çok heyecanlıyım ve her şeyimi vereceğime söz veriyorum!'

Galatasaraylı taraftarlar, kısa süre içerisinde bu paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu.

Galatasaray, Davinson Sanchez'i Tottenham'dan 9.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı futbolcu ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

  • Davinson Sanchez
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