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  • Davinson Sanchez'den G.Saray taraftarına mesaj: ''Sizinle tanışmak için sabırsızlanıyorum''
Spor

Davinson Sanchez'den G.Saray taraftarına mesaj: ''Sizinle tanışmak için sabırsızlanıyorum''

Galatasaray'ın yeni transferi Davinson Sanchez, sarı kırmızılı takımın sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

6 Eylül 2023 Çarşamba 23:32 - Güncelleme:
Davinson Sanchez'den G.Saray taraftarına mesaj: ''Sizinle tanışmak için sabırsızlanıyorum''
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Galatasaray'ın yeni transferi Davinson Sanchez, taraftarlara mesaj yolladı.

Davinson Sanchez yaptığı açıklamada, "Merhaba Galatasaray taraftarı. Davinson burada. Bu ailenin bir parçası olmak memnuyet verici. Galatasaray'a transferimden dolayı çok heyecanlıyım. Sizinle en kısa sürede tanışmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, yıldız oyuncuyu Tottenham'dan 9 milyon euro karşılığında transfer etti.

Oyuncu ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayan Galatasaray, Sanchez'e 3.2 milyon euro verecek.

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