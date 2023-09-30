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Spor

Davinson Sanchez'den iddialı açıklama: Manchester United'dan 3 puanı alacağız

Galatasaray'ın başarılı stoperi Davinson Sanchez, Ankaragücü maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Sanchez, Old Trafford da ünlü bir stat. Farklı bir oyun ortaya koyacağız. 3 puan istiyoruz. Manchester United'a saygımız sonsuz ama elimizden geleni yapacağız. Puan alarak Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemek istiyoruz.' dedi.

30 Eylül 2023 Cumartesi 21:58 - Güncelleme:
Davinson Sanchez'den iddialı açıklama: Manchester United'dan 3 puanı alacağız
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Galatasaray'ın başarılı stoperi Davinson Sanchez, Ankaragücü maçı sonrası demeçler verdi.

Davinson Sanchez yaptığı açıklamada, "Mutluyum. 3-4 günde bir maç yapıyoruz ve hepsini kazanıyor olmak, mutlu ediyor. Hızlı oyuncuları vardı ileride, bunu biliyorduk. İlk yarı çok şans yakaladık ama atamadık. Sonrasında çok daha iyi oynadık. Birlikte kazanıyoruz, takım performansı önemli. İstediğimiz yerden uzağız. Her hafta kendimizi daha da geliştireceğiz." dedi.

Davinson Sanchez, "Savunmada kendime güveniyorum, inanıyorum. Kafa toplarında gol atmaya da çalışıyorum. Düellolar çok önemli. Rakibi de kızdırıyorsun, oyundan düşürüyorsun. Yaptığım şeyler savunmada önemli geliyor. Bunlara odaklanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, "Manchester United çok önemli takım. Tehlikeli oyuncuları var. Old Trafford da ünlü bir stat. Farklı bir oyun ortaya koyacağız. 3 puan istiyoruz. Manchester United'a saygımız sonsuz ama elimizden geleni yapacağız. Puan alarak Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemek istiyoruz." açıklamasını yaptı.

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